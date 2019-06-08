وزارة الوظيفة العمومية تصدر بلاغا جديدا بخصوص “الساعة”…ووزارة التربية الوطنية تنبه التلاميذ

قالت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، إن المواطنين بالمملكة مدعوون إلى إضافة ستين دقيقة إلى توقيت غرنيتش بحلول الساعة الثانية صباحا من يوم غد الأحد.

وكانت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية أعلنت أنه تم الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة (توقيت غرينيتش) عند حلول الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 5 ماي المنصرم بمناسبة شهر رمضان الكريم.

ويأتي هذا الإجراء، حسب الوزارة، طبقا لمقتضيات المادة الثانية من المرسوم رقم 2.18.855 الصادر في 16 صفر 1440 (26 أكتوبر 2018) المتعلق بالساعة القانونية.

ولتزامن تغيير التوقيت مع امتحانات الجهوي الموحد، نبهت عدد من المديريات الإقليمية التلاميذ الى تغيير الساعة، وأقدمت بعض المديريات إلى اصدار بلاغ عنونته بالهام جدا.

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ونبه البلاغ التلاميذ إلى أن توقيت انطلاق امتحانات يوم الإثنين المقبل، هو الثامنة صباحا بتوقيت غرينيتش +1.

وقال إنه يجب الانتباه لهذا التغيير تفاديا لأي تأخر في الالتحاق بمركز الامتحان وبالتالي الحرمان من اجتياز الاختبارات.

ونبه البلاغ التلاميذ إلى عدم الاعتماد على منبه الهواتف النقالة، والحضور لمركز الامتحان نصف ساعة قبل توقيت انطلاق الامتحان.