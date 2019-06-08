"فيفا" يقر 9 تعديلات جديدة على قوانين كرة القدم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن إقرار 9 تعديلات جديدة على قوانين لعبة كرة القدم، وذلك من أجل تحسين الأوضاع وتسهيلها لتجنب أخطاء الحكام وحالات الجدل.

وجاءت التعديلات على النحو التالي:

- إسقاط الكرة

إذا تم إيقاف الكرة داخل منطقة الجزاء فإن الإسقاط سيكون لحارس المرمى فقط، وإذا تم إيقافها خارج منطقة الجزاء فإن الإسقاط سيكون للاعب واحد وهو آخر من لمس الكرة قبل إيقافها.

- الأخطاء

لن يسمح للاعبي الفريق بالوقوف بحائط الصد مع لاعبي الخصم عند الأخطاء بشكل قريب وواضح، وإذا وقف بجانبهم ونفذ خطأ فيعتبر خطأ معاكس، باعتبار أن وقوف لاعبي الفريق مع لاعبي الخصم بالأخطاء ليس له فائدة ويتسببون بإضاعة الوقت والاحتكاكات.

- عقوبات الاحتفال بالهدف

العقوبة التي تصدر من الحكم بعد الاحتفال غير القانوني (مثل نزع القميص) وتم إلغاء الهدف، فإن العقوبة تبقى ولا تزال.

- ركلة المرمى

السماح للاعب باستقبال الكرة من صديقه الحارس حتى وإن كان اللاعب داخل منطقة الجزاء، لما فيه من فائدة من أجل السرعة باللعب.

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- قرعة الحكم

الفريق الذي يفوز بالقرعة له الحق في اختيار لعب ركلة البداية أو المرمى الذي يهاجم عليه (سابقا كان الفائز بالقرعة يختار المرمى الذي يهاجم عليه).

- التبديلات

عندما يتم تغيير لاعب فعليه مغادرة الملعب من أقرب خط خروج له من الملعب من أجل عدم إضاعة الوقت.

- ضربات الجزاء

يمكن لمنفذ ضربة الجزاء الحصول على علاج أو تقييم سريع من الطاقم الطبي قبل التنفيذ، كما من غير المسموح لحارس المرمى لمس العارضة أو الشباك ويجب أن يضع على الأقل جزء من قدم واحدة على خط المرمى عند تنفيذ ضربة الجزاء.

- لمسة اليد

أي لمسة يد تعتبر خطأ حتى لو لم تكن بشكل متعمد.

- الإنذارات

إذا قرر الحكم إشهار بطاقة صفراء أو حمراء في الوقت الذي قام فيه الفريق الآخر بصنع فرصة تسجيل فيمكن للحكم تأجيل إشهار البطاقة حتى نهاية الهجمة، بعكس ما كان سابقا بإيقاف المباراة عند إشهار بطاقة حمراء.