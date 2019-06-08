أكثر من 91 مليون شخصا يمرضون سنويا بسبب الطعام الملوث

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن الاتحاد الإفريقي أمس، الجمعة، أن نحو 91 مليون شخص يمرضون سنويا في القارة السمراء، بسبب الطعام الملوث.

جاء ذلك خلال كلمة أدلى بها نائب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، توماس كويسي كوارتي، بمناسبة اليوم العالمي لسلامة الغذاء في مقر الاتحاد بالعاصمة الإثيوبية، أديس آبابا.

وأضاف كوارتي: "لقد حان الوقت لأن يصبح الأمن الغذائي أولوية في إفريقيا"، وبيّن أن عشرات آلاف الأشخاص يموتون سنويا بسبب الأطعمة الملوثة.

وجمع ذلك الحدث عددا من السفراء، وقادة بالاتحاد الإفريقي، وموظفي مفوضية الاتحاد، وممثلي منظمات شريكة له.

وقال سفير مصر في الاتحاد الإفريقي أسامة محمد عبد الخالق، في هذه المناسبة: إن "ربع إجمالي الوفيات العالمية بسبب الاستهلاك غير الآمن للأغذية، يحدث في إفريقيا".

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ووفقا للسفير المصري، فإن عدد الوفيات "يصل 137 ألف شخص كل عام" في إفريقيا.

وبحسب منظمة الصحة العالمية، فإن "نحو 600 مليون شخص، أو واحد من كل عشرة أشخاص في العالم، يصابون سنويا بأمراض نتيجة تناول أطعمة ملوثة، وأن هناك 420 ألفا يموتون سنويا للسبب نفسه".

وتقول المنظمة في تقرير نشرته، الجمعة، إن الأطعمة التي تحتوي على بكتيريا أو فيروسات أو طفيليات أو مواد كيميائية ضارة، تتسبب في أمراض تراوح بين الإسهال الحاد إلى أمراض مزمنة وبعض أنواع السرطان.

وأضافت أن خطر الأمراض المنقولة عن طريق الأغذية، يكون أشد في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، حيث يتم إعداد الطعام بماء غير آمن، مع عدم مراعاة النظافة، وعدم ملاءمة الظروف ذات الصلة بإنتاج الأغذية وتخزينها.