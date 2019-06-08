برشلونة يراقب مهاجما جديدا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن فريق برشلونة الإسباني يراقب مهاجم أوروغواياني تمهيدا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وبحسب ما نقلته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة يدرس ضم الأوروغواياني كريستيان ستواني، نجم جيرونا، للعب دور المهاجم البديل لمواطنه لويس سواريز.

وأشارت الصحيفة إلى أن الصفقة قد تتم مقابل 6 أو 7 ملايين يورو فقط، بسبب أن عمر ستواني (32 عامًا)، بالإضافة إلى هبوط جيرونا للدرجة الثانية.

ويتمتع ستواني بمعدل تهديفي مميز، حيث أنه في آخر موسمين أحرز 21 و19 هدفًا على الترتيب، وهو ما أثار إعجاب مسؤولي البارسا.

وأفادت الصحيفة بأن برشلونة لن يتحرك نحو ضم ستواني، قبل أن يتم إنهاء صفقة الفرنسي أنطوان غريزمان، مهاجم أتلتيكو مدريد، بشكل رسمي في 1 تموز/يوليو المقبل.