الجيش الليبي يتقدم في عدة محاور بالعاصمة طرابلس

قال مدير المكتب الإعلامي للواء 73 بالجيش الوطني الليبي منذر عمر الخرطوش إن قواتهم تقدمت في عدة نقاط جديدة بمحاور القتال في العاصمة طرابلس.

وأوضح الخرطوش، في بيان اطلعت عليه "العين الإخبارية"، أن قوات الجيش تقدمت باتجاه كوبري السواني وسيطرت على كوبري المطار وأمّنته تأمينا كاملا بعد محاولة الهجوم عليه في الساعات الأولى من فجر اليوم السبت.

وذكر أن الجيش الوطني الليبي تمكن من السيطرة على مجموعة من السيارات المسلحة، وأسر عددا كبيرا من الحشد المليشياوي.





فيما أكدت مصادر عسكرية ليبية أن مليشيات الوفاق هجّرت المواطنين الليبيين بشكل قسري من منازلهم بقوة السلاح من منطقة عين زارة والكحيلي وطريق المشتل والحي الدبلوماسي.

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وأوضحت المصادر أن المواطنين في هذه المناطق تعرضوا لعدة اعتداءات بعد اعتبار مليشيات الوفاق أحياءهم مناطق عسكرية، مشيرة إلى أن أي تحرك بها هدف مشروع، في تبرير لاستهداف المدنيين.

وكانت غرفة عمليات المليشيات بالمنطقة الغربية في طرابلس بقيادة أسامة جويلي قد أعلنت، في وقت سابق، عدة مواقع غرب طرابلس الجمعة منطقة عمليات عسكرية يحظر على المدنيين دخولها مهما كانت المبررات.

وحددت الغرفة، في بيانها، المنطقة الممتدة من كوبري السواني مرورا بالساعدية والعزيزية ورأس اللفع ومدرسة "إمداكم" منطقة عمليات عسكرية محظورة.

وحمّلت من يتواجد بها مسؤولية سلامته الشخصية، كما هجّرت ما يزيد على 5 آلاف عائلة من سكان مدينة العزيزية واستباحت منازلهم وسرقت ممتلكاتهم.

وأدان أعضاء مجلس النواب الليبي عن دائرة العزيزية الرئيسية ودوائرها الفرعية، في وقت سابق، تهجير سكان المدينة وما حولها من قبل غرفة عمليات المنطقة العسكرية الغربية التابعة لحكومة الوفاق.

وحملوا المليشيات المسؤولية القانونية المحلية والدولية عن تهجير أهالي المنطقة وكل المخالفات والممارسات والانتهاكات والسرقات وتدمير وتخريب ممتلكات المواطنين للمجلس الرئاسي.