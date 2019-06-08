الجيش اليمني يدمر غرفة عمليات حوثية بالضالع ويتقدم في حجة

حررت قوات الجيش اليمني، السبت، مناطق وقرى جديدة في مديرية حرض الحدودية بمحافظة حجة، فيما دمرت القوات المشتركة بالضالع غرفة عمليات حوثية متقدمة بعملية استهداف نوعية.



وقال مصدر عسكري، لـ"العين الإخبارية"، إن قوات الجيش نفذت عملية عسكرية واسعة وأحكمت قبضتها على مزارع النسيم بالكامل وعدد من القرى المجاورة لها على بعد نحو 20 كيلومترا غرب مديرية حرض.

وأضاف أن الجيش توغل نحو 7 كيلومترات في 3 محاور قتالية من "حيران" و"ميدي" و"حرض".

ونجح في تأمين الخط الرئيسي الرابط بين منفذ الحافية السعودي ومديريتي ميدي وحيران غرب حجة الواقعة شمالي غرب البلاد.



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في جبهة أخرى، دمرت القوات المشتركة غرفة عمليات متقدمة لمليشيا الحوثي غربي مديرية قعطبة شمالي الضالع، جنوبي البلاد.



وقال بيان للقوات المشتركة إنها استهدفت بقصف مدفعي محكم للمقر الرئيسي لإدارة عمليات مليشيا الحوثي في بلدة "عويش"، أسفر عن دكها بالكامل ومقتل وجرح عدد من قياداتها.



كما أسفر القصف عن تفجير مخزن للذخائر والأسلحة في أحد المباني المجاورة لها.



وأضاف البيان أن مدفعية القوات المشتركة دكت في محور "حجر" مدفعا عيار 23 وتجمعا للحوثيين في مزارع "القحيزة" شمالي الضالع.



وتكبدت مليشيا الحوثي خلال العمليات النوعية للجيش اليمني والقوات المشتركة بإسناد التحالف العربي في الضالع وحجة عشرات القتلى والجرحى وخسائر مادية أخرى، وفقا للمصادر.