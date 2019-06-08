وزير مالية ألمانيا: وزراء مجموعة العشرين يتفقون بشأن الحد الأدنى من الضرائب

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قال وزير المالية الألماني أولف شولتز يوم السبت إن وزراء المالية في اجتماع مجموعة العشرين في اليابان اتفقوا على أن الحد الأدنى من الضرائب فكرة جيدة، مضيفا أنها ستنفذ.
وذكر أن هذا يعني إيرادات ضرائب أعلى للجميع بما في ذلك ألمانيا.
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