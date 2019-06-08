انت الان تتابع وزير مالية ألمانيا: وزراء مجموعة العشرين يتفقون بشأن الحد الأدنى من الضرائب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

اجتماع لوزراء مالية مجموعة العشرين في فوكوكا باليابان يوم السبت

قال وزير المالية الألماني أولف شولتز يوم السبت إن وزراء المالية في اجتماع مجموعة العشرين في اليابان اتفقوا على أن الحد الأدنى من الضرائب فكرة جيدة، مضيفا أنها ستنفذ.

وذكر أن هذا يعني إيرادات ضرائب أعلى للجميع بما في ذلك ألمانيا.