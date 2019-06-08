قوات الاحتلال الإسرائيلية تعتدي بوحشية على حارس الأقصى

جدة - عمرو شويل وكالات - الخليج 365:

اعتدت مجموعة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة الاحتلال الاسرائيلي السبت، بصورة وحشية على حارس المسجد الأقصى المبارك، مهند ادريس قبل أن تعتقله.

وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في القدس، أن شرطة الاحتلال اعتدت على الحارس ادريس بسبب تصدية لعناصر الاحتلال التي اقتحمت مصلى باب الرحمة في الجهة الشرقية من الأقصى المبارك بأحذيتها ورفضها خلع الحذاء.