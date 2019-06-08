الان تتابع ايران: العقوبات الأمريكية على شركات البتروكيماويات إرهاب اقتصادي والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل طهران- الخليج 365:
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ان العقوبات الأمريكية على الشركات البتروكيمياوية الإيرانية، مثال على “الإرهاب الاقتصادي”، واستمرار للأعمال العدائية المستمرة للبيت الأبيض ضد الشعب الإيراني.
وأضاف عباس موسوي اليوم السبت ” سياسة الضغط الأمريكية القصوى هي سياسة فاشلة جربها مرارا رؤساؤها السابقون. هذا المسار خاطئ ، ويمكن للحكومة الأمريكية أن تتأكد من أنها لن تحقق أيا من الأهداف المحددة لهذه السياسة”،بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).
وتابع موسوي ان فرض العقوبات على شركات البتروكيماويات يثبث زيف مزاعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاستعداد للتفاوض مع إيران.
كانت وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت يوم أمس الجمعة، أنها وضعت 39 جهة مرتبطة بالبتروكيماويات الإيرانية في قائمة العقوبات.
يأتي ذلك في إطار تشديد العقوبات الامريكية على أيران عقب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي قبل اكثر من عام،وتصاعد التوتر بين الجانبين الذي وصل إلى درجة قيام واشنطن بالدفع بتعزيزات عسكرية إلى منطقة الخليج.
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