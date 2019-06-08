شدد مفتي صور وجبل عامل القاضي الشيخ حسن عبدالله، بعد تقديمه واجب العزاء لذوي الشهيد النقيب في الجيش سمير فرحات في بلدة برعشيت، على "ضرورة التنبه الدائم للمحاولات الإرهابية التي تريد النيل من الاستقرار النسبي الذي يعيشه لبنان، هذا الإرهاب وان تعددت مسمياته، هو خادم للكيان الصهيوني الغاصب ويساعد على إنهاء كل القضايا العربية والإسلامية المحقة في حركة الصراع العربي - الإسرائيلي وبخاصة قضية فلسطين".
وجدد "التمسك برؤية واحدة وبالتزام المنهج العقائدي والوطني وبالقاعدة الماسية الشعب والجيش والمقاومة، لأنها صمام الأمان من المحاولات الفاشلة التي يريدون من خلالها زرع الخلاف والشقاق بين ابناء الوطن".
واعتبر أن "مشهد تشييع الشهيد فرحات وسائر الشهداء الذين سقطوا في طرابلس، ما هو إلا خير شاهد على الالتفاف الوطني حول الجيش والقوى الأمنية لمواجهة الإرهاب".
كانت هذه تفاصيل خبر عبدالله:للتنبه الدائم للمحاولات الإرهابية التي تريد النيل من الاستقرار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.