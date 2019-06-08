عبدالله:للتنبه الدائم للمحاولات الإرهابية التي تريد النيل من الاستقرار

شدد مفتي صور وجبل عامل القاضي ​الشيخ حسن عبدالله​، بعد تقديمه واجب العزاء لذوي الشهيد النقيب في ​الجيش​ ​سمير فرحات​ في بلدة برعشيت، على "ضرورة التنبه الدائم للمحاولات ​الإرهاب​ية التي تريد النيل من الاستقرار النسبي الذي يعيشه ​لبنان​، هذا الإرهاب وان تعددت مسمياته، هو خادم للكيان الصهيوني الغاصب ويساعد على إنهاء كل القضايا العربية والإسلامية المحقة في حركة الصراع العربي - الإسرائيلي وبخاصة قضية ​فلسطين​".

وجدد "التمسك برؤية واحدة وبالتزام المنهج العقائدي والوطني وبالقاعدة الماسية الشعب والجيش و​المقاومة​، لأنها صمام الأمان من المحاولات الفاشلة التي يريدون من خلالها زرع الخلاف والشقاق بين ابناء الوطن".

واعتبر أن "مشهد تشييع الشهيد فرحات وسائر الشهداء الذين سقطوا في ​طرابلس​، ما هو إلا خير شاهد على الالتفاف الوطني حول الجيش و​القوى الأمنية​ لمواجهة الإرهاب".