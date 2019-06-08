مخزومي: ربط الإرهاب بالإسلام أمر مرفوض تماماً

لفت رئيس حزب "الحوار الوطني" فؤاد مخزومي، الى أن "القانون الإنتخابي يجب أن يشبه لبنان من خلال عزل الدولة عن الطائفية والوصول إلى دوائر كبرى وقانون يتفق عليه الجميع"، مشيرا الى أن "الجريمة الإرهابية التي هزت طرابلس ليلة العيد تمسّنا جميعاً، وشهداء الجيش هم شرفنا وكرامتنا".
وأعلن مخزومي في حديث تلفزيوني أنه ليس مع العفو العام، "ولكني ضد الظلم والقانون واضح جدا فالمحاكمة بعد 3 أشهر واجب"، داعيا الى "تطبيق القانون على الجميع بدون استثناء".
وشدد على أن "ربط الإرهاب بالإسلام أمر مرفوض تماماً، فالدين الإسلامي أسمى بكثير من أن يرتبط بالقتل والدم"، مبينا أن "التنمية يجب أن تكون من خلال تطوير الكفاءات في لبنان من أجل استخدامها لصالح الوطن بدل أن تكون بيئة حاضنة لأمور لا تحمد عقباها".
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