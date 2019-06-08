مخزومي: ربط الإرهاب بالإسلام أمر مرفوض تماماً

لفت رئيس حزب "​الحوار الوطني​" ​فؤاد مخزومي​، الى أن "القانون الإنتخابي يجب أن يشبه ​لبنان​ من خلال عزل ​الدولة​ عن الطائفية والوصول إلى دوائر كبرى وقانون يتفق عليه الجميع"، مشيرا الى أن "الجريمة ​الإرهاب​ية التي هزت ​طرابلس​ ليلة العيد تمسّنا جميعاً، و​شهداء الجيش​ هم شرفنا وكرامتنا".

وأعلن مخزومي في حديث تلفزيوني أنه ليس مع ​العفو العام​، "ولكني ضد الظلم والقانون واضح جدا فالمحاكمة بعد 3 أشهر واجب"، داعيا الى "تطبيق القانون على الجميع بدون استثناء".

وشدد على أن "ربط الإرهاب ب​الإسلام​ أمر مرفوض تماماً، ف​الدين الإسلامي​ أسمى بكثير من أن يرتبط بالقتل والدم"، مبينا أن "التنمية يجب أن تكون من خلال تطوير ​الكفاءات​ في لبنان من أجل استخدامها لصالح الوطن بدل أن تكون بيئة حاضنة لأمور لا تحمد عقباها".