داوود غادر إلى الصين للمشاركة في مؤتمر عن التنمية الريفية

غادر ​وزير الثقافة​ ​محمد داوود داوود​، ​بيروت​ متوجها الى ​الصين​، تلبية لدعوة رسمية من اجل المشاركة في المؤتمر الدولي "ثقافة 2030 التنمية الريفية - الحضرية: مستقبل القرى والمدن التاريخية"، بين 10 و12 الحالي، بالتعاون مع ​حكومة​ سيشويان، في حضور ​ممثلين​ لحكومات ومنظمات دولية وخبراء دوليين وممثلين للقطاع الخاص.

ويسبق المؤتمر بيوم واحد، اجتماع للشخصيات الرسمية، يلقي خلاله وزير الثقافة كلمة للمناسبة.

يهدف المؤتمر الى إنشاء منصة لتبادل المعلومات والخبرات لدعم التنمية المستدامة التي تعتمد الثقافة عمادا لها في تطوير القرى والمدن الصغيرة، إضافة الى وضع توصيات سياسية لدمج الثقافة بصورة فاعلة في التنمية المستدامة المحلية.

و​لبنان​ البلد الوحيد من منطقة ​الشرق الأوسط​ المدعو إلى المشاركة، ممثلا بوزير الثقافة.