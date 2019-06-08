مسيرة لـ4 شبان من جزين الى مار شربل استمرت 3 أيام

إنطلق أربعة شبان هم روي عازار من ​بلدة جزين​، شربل غانم من بلدة لحفد- جبيل، هشام نجم وعلي صادر من بلدة عين إبل، في مسيرة إيمانية من جزين في 5 حزيران ووصلوا إلى ​دير مار مارون عنايا​ منذ قليل.

وفي هذا الإطار أشار شربل غانم في حديث لـ"النشرة" إلى "أننا بدأنا المسيرة وكل منا كان يحمل رسالة وأمنية يتمنى أن تتحقق، وحمل أيضا معه أمانة أشخاص متعبين"، مؤكدا "أننا وجدنا دعما كبيرا من الأشخاص طيلة المسيرة".

وأوضح غانم أن "المسار الذي مشينا به كان متعبا والطرقات صعبة، ورغم ذلك قررنا أن نصل بأي طريقة"، مبينا "أننا عبرنا من جزين إلى صيدا، فالدامور حتى عنايا"، مؤكدا أن "لا شيء مستحيل وعندما نتعب كنا نصلي، وجسدنا إنهار لكن معنوياتنا بقيت مرتفعة"، داعيا الناس إلى "الإيمان لأنه ​السلاح​ الوحيد الذي عبره نبقى أقوياء".

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