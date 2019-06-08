النشرة: ضباط اليونيفيل يقومون بجولة تفقدية على الخط الأزرق

أفاد مراسل "​النشرة​" في ​حاصبيا​ أن ضباطا من قوات الطوارئ الدولية، يقومون بجولة تفقدية على ​الخط الأزرق​ في القطاع الشرقي ل​جنوب لبنان​، إنطلاقا من محور تلال ​العديسة​ وحتى مرتفعات ​جبل الشيخ​، مرورا ب​الوزاني​ ​الغجر​ وتخوم ​مزارع شبعا​، مستقلين ​مروحية​ تابعة لهذه ​القوات​ والتي تنفذ في هذه الأثناء طلعات إستكشافية على علو منخفض فوق هذا الخط.

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