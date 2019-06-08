حريق مزبود لا يزال مستمرا منذ ليل امس وسط مناشدات لتدخل الجيش

لا تزال النيران تندلع في منطقة "بجيرو" في ​بلدة مزبود​ منذ ليل امس، وقد اتسعت رقعتها ووصلت الى منطقة وادي بسير في الوادي الفاصل ما بين بلدات عانوت ومزبود وشحيم والزعرورية.

هذا ويغطي الدخان الأبيض سماء المنطقة، وسط مناشدات الأهالي ​الجيش اللبناني​ التدخل والمساعدة في اخماد النيران، وذلك نظرا لوعورة المنطقة، حيث يواجه عناصر ​الدفاع المدني​ صعوبات كبيرة بسبب حركة الرياح القوية ووعورة المنطقة، وعدم وجود طرقات.

واشرف على عمليات اخماد النيران مدير العمليات في الدفاع المدني ​جورج ابو موسى​ والمدير الاقليمي لمنطقة ​جبل لبنان الجنوبي​ حسام دحروج، الذي ما زال يتابع العمليات منذ ليل امس. وتمت الاستعانة بمتطوعي الدفاع المدني من مركزي ​الكولا​ ورأس ​بيروت​، وبعناصر من الجيش اللبناني.