حريق مزبود لا يزال مستمرا منذ ليل امس وسط مناشدات لتدخل الجيش

لا تزال النيران تندلع في منطقة "بجيرو" في بلدة مزبود منذ ليل امس، وقد اتسعت رقعتها ووصلت الى منطقة وادي بسير في الوادي الفاصل ما بين بلدات عانوت ومزبود وشحيم والزعرورية.
هذا ويغطي الدخان الأبيض سماء المنطقة، وسط مناشدات الأهالي الجيش اللبناني التدخل والمساعدة في اخماد النيران، وذلك نظرا لوعورة المنطقة، حيث يواجه عناصر الدفاع المدني صعوبات كبيرة بسبب حركة الرياح القوية ووعورة المنطقة، وعدم وجود طرقات.
واشرف على عمليات اخماد النيران مدير العمليات في الدفاع المدني جورج ابو موسى والمدير الاقليمي لمنطقة جبل لبنان الجنوبي حسام دحروج، الذي ما زال يتابع العمليات منذ ليل امس. وتمت الاستعانة بمتطوعي الدفاع المدني من مركزي الكولا ورأس بيروت، وبعناصر من الجيش اللبناني.
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