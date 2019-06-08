وزير الدفاع إجتمع مع ضباط فوج حماية الحدود البرية في راس بعلبك

زار وزير الدفاع الوطني ​الياس بو صعب​ فوج حماية الحدود البرية الثاني في ثكنة الشهيد النقيب إلياس الخوري في ​رأس بعلبك​، حيث وصل على متن طوافة عسكرية تابعة للجيش ال​لبنان​ي يرافقه كبار الضباط، وكان في إستقباله قائد الفوج العقيد الركن نبيل عبدالله وضباط من ​مخابرات الجيش​.

وبعدما إستعرض ثلة من الحرس قدموا له ​السلاح​ توجه إلى مقر قيادة الفوج وإجتمع ب​القيادة​ وإستمع من قائد الفوج على واقع الثكنة وإحتياجاتها وشرح له واقع الحدود بالصورة وعدد المعابر غير الشرعية والتي ضبطت من قبل الجيش والأرض المتداخلة بين ​سوريا​ ولبنان والتحديات التي يواجهها الجيش.

بعد ذلك، تسلم بو صعب درع الفوج وبعدها إنتقل لزيارة المعابر الحدودية في ​منطقة القصر​ ب​الهرمل​ ومنطقة مطربة.