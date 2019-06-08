أعلن مستشار الرئيس الروسي أنطون كوبياكوف أن "الشركات الروسية أبرمت 650 اتفاقية بـقيمة تتجاوز 3 تريليونات روبل في ​منتدى بطرسبورغ الاقتصادي​ الدولي، الذي اختتم أعماله اليوم السبت".

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كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول روسي: أبرمنا 650 اتفاقية بـ 3.1 تريليون روبل في منتدى بطرسبورغ الدولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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