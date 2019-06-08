حاتمي: استعداد اميركا غير المشروط للتفاوض مع ايران كذب وخداع

اعتبر وزير الدفاع الايراني العميد أمير حاتمي ان "ادعاء الاميركيين استعدادهم للتفاوض مع ايران دون شروط مسبقة كذبا وخداعا وذلك بناء على سوابقهم في هذا المجال"، مشيراً إلى أن "عداء الغرب ونظام الهيمنة للجمهورية الاسلامية الايرانية يعود الى مبادئها في رفض الهيمنة وعدم التبعية".
ولفت إلى أن "طرح قضايا مثل الملف النووي وحقوق الانسان والقدرات الصاروخية والتواجد الاقليمي هو مجرد ذريعة للعداء ضد ايران وان السبب وراء كل هذا العداء والاحقاد هو الانموذج الجديد لسيادة الشعب الدينية الذي طرحه مهندس الثورة الاسلامية الكبير للعالم والذي ادى الى الصحوة وبث الحياة من جديد في الاسلام الاصيل وافول قوى الشرق والغرب".
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