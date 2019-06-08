حاتمي: استعداد اميركا غير المشروط للتفاوض مع ايران كذب وخداع

اعتبر وزير الدفاع ال​ايران​ي العميد أمير حاتمي ان "ادعاء الاميركيين استعدادهم للتفاوض مع ايران دون شروط مسبقة كذبا وخداعا وذلك بناء على سوابقهم في هذا المجال"، مشيراً إلى أن "عداء الغرب ونظام الهيمنة للجمهورية ​الاسلام​ية الايرانية يعود الى مبادئها في رفض الهيمنة وعدم التبعية".

ولفت إلى أن "طرح قضايا مثل الملف النووي و​حقوق الانسان​ والقدرات الصاروخية والتواجد الاقليمي هو مجرد ذريعة للعداء ضد ايران وان السبب وراء كل هذا العداء والاحقاد هو الانموذج الجديد لسيادة الشعب الدينية الذي طرحه مهندس ​الثورة الاسلامية​ الكبير للعالم والذي ادى الى الصحوة وبث ​الحياة​ من جديد في الاسلام الاصيل وافول قوى الشرق والغرب".