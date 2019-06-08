أنور قرقاش نفى تواجده في الخرطوم

نفى وزير ​الدولة​ للشؤون الخارجية الإماراتي ​أنور قرقاش​ "أنباء تحدثت عن تواجده في العاصمة ​السودان​ية ​الخرطوم​"، مؤكدا أنه "يشارك حاليا في منتدى براتسلافا في ​سلوفاكيا​"، مشيراً إلى "إنني استغربت، ولم أستغرب فبركات منصات الإعلام القطري ومنها الميدل إيست آي والتي تروج لوجودي في الخرطوم".

وكانت ​تقارير​ صحفية، قد ذكرت أن وفدا سعوديا إماراتيا رفيع المستوي، ضم الأمير خالد بن سلمان وقرقاش ومستشار ولي عهد ​أبوظبي​ ​محمد دحلان​ إلى السودان زار الجمعة السودان، والتقى رئيس ​المجلس العسكري​ الفريق أول ​عبد الفتاح البرهان​، وذلك قبل وصول رئيس وزراء ​إثيوبيا​ ​أبي أحمد​ للخرطوم.