وصول وزير الخارجية الألماني إلى بغداد لبحث الاوضاع في المنطقة

وصل وزير الخارجية الألماني ​هايكو ماس​ إلى ​بغداد​ في زيارة رسمية، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وفرص حلحلة الوضع في المنطقة، ودعم ​العراق​ في مواجهة ​الارهاب​.

ومن المُقرر أن يلتقي ماس كلا من رئيس الوزراء العراقي ​عادل عبد المهدي​، والرئيس العراقي ​برهم صالح​ .