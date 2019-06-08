وصول وزير الخارجية الألماني إلى بغداد لبحث الاوضاع في المنطقة

وصل وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إلى بغداد في زيارة رسمية، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وفرص حلحلة الوضع في المنطقة، ودعم العراق في مواجهة الارهاب.
ومن المُقرر أن يلتقي ماس كلا من رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، والرئيس العراقي برهم صالح .
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