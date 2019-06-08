الدفاع التركية: تحييد 43 إرهابيا شمالي العراق

أفادت ​وزارة الدفاع التركية​ بأن "​القوات التركية​ تمكنت من تحييد 43 إرهابيا، منذ انطلاق عملية المخلب ضد حزب "العملا الكردستاني" بمنطقة هاكورك شمالي ​العراق​"، مشيرةً إلى "تدمير كمية من ​الألغام​ والمتفجرات، وعشرات المغارات والمخابئ التابعة للإرهابيين في المنطقة".

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