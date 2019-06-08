الجراح التقى عددا من منسقيات الاغتراب في تيار المستقبل

التقى وزير الاعلام ​جمال الجراح​ عددا من منسقيات ​الاغتراب​ في ​تيار المستقبل​، حيث تم البحث في واقع الاغتراب واهمية التواصل الدائم بين التيار ومغتربيه اضافة الى دورهم في ​لبنان​ والخارج.

كما تشاور المجتمعون في آخر التطورات السياسية في لبنان والمنطقة.

وأعرب الجراح عن شكره للحاضرين على جهودهم المستمرة في المساهمة بمسيرة الانماء بقيادة الرئيس ​سعد الحريري​.