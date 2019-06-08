الجراح التقى عددا من منسقيات الاغتراب في تيار المستقبل

التقى وزير الاعلام جمال الجراح عددا من منسقيات الاغتراب في تيار المستقبل، حيث تم البحث في واقع الاغتراب واهمية التواصل الدائم بين التيار ومغتربيه اضافة الى دورهم في لبنان والخارج.
كما تشاور المجتمعون في آخر التطورات السياسية في لبنان والمنطقة.
وأعرب الجراح عن شكره للحاضرين على جهودهم المستمرة في المساهمة بمسيرة الانماء بقيادة الرئيس سعد الحريري.
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