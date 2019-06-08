وزير النفط الإيراني: إيران لا تعتزم الانسحاب من "أوبك"

أعلن وزير ​النفط​ ال​إيران​ي بيجن زنغنه أن إيران لا تعتزم الانسحاب من منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك". وفي مقابلة نشرها الموقع الإلكتروني لوكالة أنباء مجلس الشورى الإسلامي الإيرانية، لفت الى أن "إيران تأسف لأن بعض أعضاء أوبك حولوا المنظمة إلى محفل سياسي لمواجهة اثنين من الأعضاء المؤسسين هما إيران وفنزويلا".

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