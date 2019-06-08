نائب ايراني يدعو الى مقاضاة اميركا بسبب حظر تزويد الطائرات الايرانية بالوقود

دعا عضو لجنة العمران بمجلس الشورى الاسلامي مجيد كيانبور، منظمة الطيران المدني الايرانية الى "مقاضاة اميركا لدى منظمة الطيران المدني الدولية بسبب حظر تزويد طائراتها بالوقود"، مشيراً إلى أنه "في العام الماضي، فرضت اميركا عقوبات صارمة على الشعب الايراني، يتمثل أحدها في منع بيع الوقود للطائرات الايرانية".
ولفت إلى أن "بعض مطارات دول المنطقة والعالم امتنعت عن بيع الوقود لشركات الطيران الايرانية، بسبب خضوعها للعقوبات الاميركية"، مؤكداً "ضرورة ان ترفع منظمة الطيران المدني الايراني شكوى ضد الولايات المتحدة"، مضيفا: "يتعين على ايران وبسبب الحظر الاميركي على قطاع الطيران في البلاد تقديم شكوى الى منظمة الطيران المدني الدولي".
وأضاف: "في الظروف الراهنة تمتلك شركات الطيران الايرانية وسائل متعددة للالتفاف على حظر بيع وقود الطائرات، وفي الاشهر القليلة الماضية استطاعت هذه الطريقة حل مشاكلنا، لكن ينبغي على منظمة الطيران المدني ووزارة الطرق وبناء المدن ووزارة الخارجية اتخاذ استراتيجية عامة ودقيقة لتحسين وضع شركات الطيران في مجال توفير الوقود".
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