إصابة طالبات بنوبات انهيار عصبي وصرع في لجان بالثانوية العامة بالبحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

شهدت امتحانات الثانوية العامة بالبحيرة، اليوم السبت، تعرض 3 طالبات بمركزي أبوحمص، وكوم حمادة، لحالات انهيار عصبي ودخلت إحداهن في نوبة صرع.

وتعرضت طالبة بمدرسة أبو حمص المشتركة للإصابة بنوبة صرع، وأخرى بلجنة مدرسة شاكر فرج الثانوية لإنهيار عصبي، وجرى نقلهما لمستشفى أبو حمص العام.

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كما تعرضت طالبة بمدرسة الثانوية بنات بكوم حمادة لانهيار عصبي و نوبة توتر، نقلت على إثرها لمستشفى كوم حمادة.

وتقدم 31 ألفًا و956 طالبًا وطالبة لامتحانات الثانوية العامة بالبحيرة، بواقع 18 ألفًا و574 علمي علوم، و3 آلاف و389 علمي رياضة و 9آلاف و993 أدبي، وذلك بعدد 99 لجنة بالإضافة للجنة للمكفوفين بالإدارات التعليمية الثمان عشر علي مستوي المحافظة.

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