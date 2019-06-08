"فرحة" بين طلاب الثانوية العامة في بني سويف لسهولة امتحان اللغة العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

انتابت حالة من الفرحة طلاب في الثانوية العامة ببني سويف، اليوم السبت، بسبب ما وصفوه سهولة امتحان اللغة العربية.

وقال طلاب إن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط، ولم يستغرق وقتًا طويلًا في الإجابة، متمنين أن تكون جميع الامتحانات المقبلة في نفس المستوى.

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قال إسلام سعيد، طالب، إن الامتحان جاء في مستوي الطالب المتوسط ولم تخرج الاسئلة عن المتوقع والوقت المتاح كان مناسبا.

وأضاف يوسف جمال، طالب، الأسئلة جاءت من الكتاب المدرسي والمنهج المقرر وبطريقة مباشرة وخاصة الخاصة بالنحو والأدب.

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