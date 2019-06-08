إصابة "مُعلم و3 طلاب" بالإغماء والاكتئاب في اليوم الأول لامتحانات الثانوية بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

رصدت غرفة العمليات المركزية لمتابعة امتحانات الثانوية العامة بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، إصابة مُعلم و3 طلاب بحالات إغماء واكتئاب داخل لجان الامتحان، وذلك في اليوم الأول للامتحانات.

وأصيب كلًا من: "م.س" معلم، بحالة إغماء، أثناء مراقبته بالمراقبة على لجنة امتحان بمدرسة "جمال عبدالناصر" الثانوية بمنيا القمح، وطالب يُدعى "إ.م" أثناء تأديته الامتحان بمُجمع "ههيا" للغات.

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كما أصيبت طالبتين، الأولى "أ.ي" داخل لجنة امتحان بمدرسة "فاقوس" الثانوية بنات، والثانية "ف.س" بمدرسة "أبو حماد" الثانوية، بنوبات اكتئاب داخل لجان الامتحان.

جرى نقل المصابين جميعهم إلى المستشفيات القريبة بواسطة سيارات الإسعاف.

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