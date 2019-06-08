ميناء دمياط يستقبل 9 سفن ويصدر 5 آلاف طن يوريا

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:
استقبلت هيئة ميناء دمياط، اليوم السبت، 4 سفن حاويات و5 سفن بضائع عامة، بينما غادرت 3 خاصة بالحاويات.
ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 24 سفينة بالإضافة إلى 28 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.
وغادر قطاران بحمولة إجمالية 2488 طن قمح و81 سيارة نقل محملة بـ 4493 طن قمح ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 169420 بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 53978 طنا.
شملت حركة الصادر من البضائع العامة 4887 طن فوسفات و2500 طن علف بنجر و5000 طن يوريا.
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