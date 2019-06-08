طلاب الثانوية العامة بجنوب سيناء عن امتحان العربي: سهل ومباشر

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد: سادت حالة من الفرحة بين طلاب وطالبات الثانوية العامة بجنوب سيناء، اليوم السبت، لسهولة امتحان مادة اللغة العربية. وأعرب الطلاب عن فرحتهم عقب انتهاء الامتحانات بالإطلال من نوافذ اللجان لطمأنة أولياء أمورهم عقب انتهاء مادة اللغة العربية بسهولة الأسئلة. Advertisements وذكر طلاب منهم محمد عبد العزيز و محمد السيد بلجنة مدرسة الأمل الرسمية للغات عن ارتياحهما لسهولة امتحان مادة "اللغة العربية مؤكدين أن الأسئلة جاءت سهلة ومباشرة ومن المنهج. جدير بالذكر أنه 880 طالبا وطالبة بشعبتي العلمي والأدبي تقدموا لامتحان الثانوية العامة بمحافظة جنوب سيناء، موزعين على 7 لجان في 6 مدن هم "طور سيناء وبها لجنتين، وشرم الشيخ ودهب، ونويبع، وأبورديس، ورأس سدر بكل منها لجنة". ويقدم الخليج 365 تغطية خاصة لكل ما يتعلق بامتحانات الثانوية العامة.. للتفاصيل (اضغط هنا)

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