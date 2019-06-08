السويد / تضرّر عددٍ من المباني في إنفجارٍ "غامض"

قالت الشرطة السويدية إن إنفجارا، على ما يبدو، ألحق أضرارا بمبان وسط بلدة لينشوبينغ جنوب البلاد اليوم الجمعة 7 جوان 2019.
وذكرت الشرطة على موقعها الإلكتروني أن فريقا من خبراء المفرقعات في طريقهم إلى مكان الحادث.
وقالت الشرطة "نحقق فيما حدث لم يتضح إن كانت هناك أي إصابات".
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