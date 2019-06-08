الإمارات تؤكد أهمية الانتقال السياسي السلمي في السودان

أكد وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية أنور قرقاش على أهمية الانتقال السياسي السلمي في السودان.

وقال قرقاش، حسبما نقلت قناة "العربية الحدث" الإخبارية اليوم السبت، إن: "الحوار هو السبيل الوحيد للخروج من الأوضاع المعقدة الحالية"،

وأضاف أن دور الإمارات يظل مساندًا لاستقرار السودان"، داعيًا إلى ضرورة الحوار عقب ثلاثة عقود من الديكتاتورية في البلاد.

الحدث" الإخبارية اليوم السبت، إن: "الحوار هو السبيل الوحيد للخروج من الأوضاع المعقدة الحالية"،مبديًا في الوقت ذاته قلقه من الخسارة في الأرواح.وأضاف أن دور الإمارات يظل مساندًا لاستقرار السودان"، داعيًا إلى ضرورة الحوار عقب ثلاثة عقود من الديكتاتورية في البلاد.

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