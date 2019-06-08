الحياة تعود جزئيًا في الخرطوم مع انتشار لقوات الدعم السريع

عادت حركة السير بصورة جزئية في شوارع ولاية الخرطوم، اليوم السبت، مع انتشار كبير لقوات الدعم السريع خاصة على الجسور والمواقع الحيوية، وفقًا لوكالة أنباء سبوتنيك.
وقال شهود عيان، إن هناك "انتشارًا كبيرًا لقوات الدعم السريع بولاية
وأضاف شهود العيان "حركة السير عادت بصورة طبيعية جزئيًا،
وقرر الاتحاد الأفريقي، يوم أمس الخميس، تعليق عضوية السودان في الاتحاد حتى تسليم المجلس العسكري السلطة للمدنيين، وذلك بعد فض قوات الأمن لاعتصام أمام القيادة العامة بالخرطوم، يوم الاثنين الماضي، والذي أسقط عشرات القتلى والجرحى.
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