مقتل مدني وإصابة 4 في اعتداء إرهابي بالصواريخ على ريف حماة الشمالي

قُتِل مدني وأصيب 3 آخرون، اليوم السبت، إثر اعتداء مجموعات إرهابية بعدد من الصواريخ على بلدة شيزر بريف حماة الشمالي الغربي، في خرق جديد من قبل الإرهابيين لاتفاق منطقة خفض التصعيد في إدلب.
وأفاد مصدر في قيادة شرطة حماة - وفقًا لوكالة الأنباء السورية "سانا" - بأن المجموعات الإرهابية المنتشرة في بلدتي اللطامنة وكفر زيتا
وأوضحت "سانا" أن وحدات الجيش ردت على الاعتداء الإرهابي برمايات مركزة بسلاح المدفعية على مواقع
وتواصل المجموعات الإرهابية المنتشرة بريف حماة الشمالي وإدلب الجنوبي، خروقاتها لاتفاق منطقة خفض التصعيد والاعتداء على المناطق الآمنة في مدينة حماة وريفها كان آخرها مساء أمس؛ إذ اعتدى الإرهابيون بعدة صواريخ على الأحياء السكنية بمدينة حماة؛ ما أدى إلى إصابات بين الأهالي ووقوع أضرار مادية بمنازلهم وممتلكاتهم والممتلكات العامة.
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