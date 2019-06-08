قرقاش ينفي تواجده في الخرطوم

نفى وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، أنباء تحدثت عن تواجده في العاصمة السودانية الخرطوم، مؤكدًا أنه يشارك حاليًا في منتدى براتسلافا في سلوفاكيا.

وقال قرقاش على "تويتر": "استغربت،

ولم أستغرب فبركات منصات الإعلام القطري ومنها الميدل إيست آي والتي تروج لوجودي في الخرطوم".

وكانت تقارير صحفية، قد ذكرت أن وفدًا سعوديًا

إماراتيًا رفيع المستوي، ضم الأمير خالد بن سلمان وقرقاش ومستشار ولي عهد أبوظبي محمد دحلان إلى السودان زار الجمعة السودان، والتقى رئيس المجلس العسكري الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وذلك قبل وصول رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد للخرطوم.