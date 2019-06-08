إطلاق سراح 78 إثيوبياً من السجون السودانية

أنهى رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد زيارة للعاصمة السودانية الخرطوم أمس وعاد إلى بلاده، مع إطلاق سراح 78 إثيوبيا من السجون السودانية.
وأوضح مكتب آبي - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإثيوبية (إينا) اليوم السبت، أن حكومة أديس أبابا كانت تتفاوض من أجل إطلاق سراح الـ
وزار رئيس الوزراء الإثيوبي الخرطوم للتوسط بين المجلس العسكري الانتقالي السوداني وقوى (إعلان الحرية والتغيير) المعارضة، وأجرى محادثات منفصلة مع رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان، وأعضاء إعلان الحرية والتغيير.
وخلال المحادثات أعرب آبي أحمد عن التزام إثيوبيا بتعزيز السلام في المنطقة، وأكد أن الشرط المسبق لاستعادة السلام في السودان هو الوحدة.
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