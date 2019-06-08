ارتفعت أعداد ضحايا العواصف الترابية المصحوبة بالبرق والرعد في ولاية "أتر برديش" الهندية على مدار اليومين الماضيين إلى 26 قتيلا و57 مصابا.
وذكرت شبكة "إن دي تي في" الهندية اليوم السبت أنه نجم أيضًا عن الكارثة الطبيعية نفوق نحو 31 حيوانًا، فضلا
وأضافت الشبكة أنه لم يسجل وقوع أي إصابات في الأحياء الـ53 المتبقية في الولاية، حسبما أفاد به مسئولون.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع ضحايا العواصف الترابية في ولاية "أتر برديش" الهندية إلى 83 شخصًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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