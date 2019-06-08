مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة: مسؤولية الهجمات قبالة الفجيرة تقع على عاتق إيران

أكد معالي مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، أن "هناك ما يكفي من الأدلة لإثبات أن الهجمات المُنسقة التي طالت أربع ناقلات نفط صباح يوم الثاني عشر من مايو 2019، قبالة ميناء الفجيرة، تتسق مع نمط التصرف المعتاد من النظام الايراني، في شأن رعاية الإرهاب والتخريب ونشر الفوضى في أماكن عديدة"، وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس).

ونقلت الوكالة عن معاليه قوله في المؤتمر الصحفي المشترك لمندوبي الدول الثلاث الذي عقد مساء أمس الخميس، عقب إحاطة أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول النتائج الأولية للتحقيق في الهجمات المُنسقة التي طالت أربع ناقلات نفط قبالة ميناء الفجيرة، إن "المسؤولية تقع على عاتق إيران".

وحض معالي السفير المعلمي، "مجلس الأمن على التعامل مع الوضع، ومع المتورطين في الهجمات، بالتعبير عن إرادة المجتمع الدولي بأن لا يقف مكتوفاً حيال تصرف كهذا".

وقدم المندوبون الدائمون لدولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومملكة النرويج لدى الأمم المتحدة إحاطة، الجمعة، إلى أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول النتائج الأولية للتحقيق في الهجمات المنسقة التي طالت أربع ناقلات نفط صباح يوم الثاني عشر من مايو 2019 قبالة ميناء الفجيرة.