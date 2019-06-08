كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركيا تعلن تحييد 43 مسلحا منذ بدء العملية العسكرية بشمال العراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت تركيا، عن تحييد 43 مسلحا منذ بدء العملية العسكرية التركية ضد عناصر حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، قبل 13 يوما.

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان، صباح اليوم السبت "تحييد 43 إرهابيا منذ بدء العملية العسكرية بمنطقة هاكورك شمالي العراق"، لافتة إلى "إبطال مفعول 53 عبوة ناسفة ولغما، وتدمير 74 مخبأ ومغارة في إطار العملية".

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وأضافت الوزارة "تحييد إرهابيين اثنين في منطقة ليج بولاية دياربكر شرق تركيا"، موضحة أن "أحد الإرهابيين اللذين تم تحييدهما هو عثمان غولن الملاحق من قبل سلطات الأمن التركية".

وتشن أنقرة بانتظام غارات على مواقع الحزب الكردي في شمال العراق، وتصنفه تنظيما إرهابيا.

وحمل الحزب السلاح على مدى ثلاثة عقود للحصول على منطقة حكم ذاتي للأكراد، قبل أن يعلن عن وقف لإطلاق النار في 2015. وأسفر النزاع بين الجانبين، منذ بدايته عام 1984، عن مقتل أكثر من 40 ألف شخص.