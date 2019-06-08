كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نتنياهو يطالب رئيس الوزراء الهندي بالضغط على إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اتصالا هاتفيا بنظيره الياباني شينزو آبي، وذلك قبل أيام قليلة من زيارة الأخير إلى إيران ضمن جهود طوكيو للحد من التوتر بين طهران وواشنطن.

وبحسب ما نشر الحساب الرسمي لنتنياهو على "تويتر"، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي على ضرورة مواصلة الضغط على إيران لصد عدوانها في المنطقة".

​كما ذكر أن الزعيمين، خلال الاتصال الذي جرى أمس الجمعة، أعربا عن رضاهما للتحسن الملموس الذي طرأ على العلاقات بين البلدين والتزايد الهائل في حجم الاستثمارات اليابانية بإسرائيل.

​ومن المتوقع أن يصل آبي إلى طهران الأربعاء المقبل في زيارة تستغرق يومين للقاء قادتها، بمن فيهم الرئيس حسن روحاني، والمرشد الأعلى علي خامنئي في إطار جهود طوكيو للوساطة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في أول زيارة لرئيس وزراء ياباني إلى إيران منذ أكثر من أربعة عقود.