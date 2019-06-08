كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحيفة: قطر تعزز علاقتها مع إيران من خلال استغلال الظروف الحالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وكتبت صحيفة الشرق الأوسط، أن قطر تخشى من أن يؤثر هذا التصعيد في حال عبرت عن موقفها من إيران، خاصة بعد إعادة فرض العقوبات الأمريكية على طهران.
وأكد روحاني خلال اتصال هاتفي مع أميؤر قطر بمناسبة عيد الفطر، على دعمه للدوحة ولتطوير العلاقات الثنائية أكثر من ذي قبل.
ووفقًا لبيان الرئاسة، أخبر روحاني تميم أن مواقف المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة تجاه اليمن وقطر وإيران تؤثر على المنطقة بأكملها.
كما أشاد بمواقف قطر في مؤتمرات قمة مكة، قائلًا إنها تستند إلى "سياسة حسن الجوار وتهدف إلى الحد من التوترات".
وجاءت المكالمة الهاتفية تماشيًا مع التصعيد الإيراني ضد دول مجلس التعاون الخليجي، حيث انتقد المرشد الأعلى علي خامنئي البحرين يوم الأربعاء لاستضافته المؤتمر الذي سيناقش خطة السلام الأمريكية (صفقة القرن).
وقال وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة، إن الأزمة التي استمرت عامين في قطر مع جيران الخليج بسبب الغطرسة والعناد.
وصرح في تغريدة: "عامين من رفض الحلول، الغطرسة، التعنت، والعزلة من الإخوة (الخليج)"، متهمًا قطر بالتناقض.
وأوضح: "إنها ترحب بالوساطة بينما تغلق أبواب النجاح، وأضاف أنه يكرر مصطلح "الحوار" ويفرغه بكل معنى الكلمة "، موضحًا أنه لا يأخذ في الاعتبار مصلحة شعب قطر وتوسعاته الاجتماعية والاقتصادية مع بيئته الخليجية".