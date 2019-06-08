كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البيت الأبيض: عبء حل التوتر الهندي الباكستاني يقع على إسلام آباد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وسط مبادرات السلام الجديدة من حكومة عمران خان بعد إعادة انتخاب رئيس الوزراء ناريندرا مودي، أوضح البيت الأبيض لباكستان، أن عبء السلام المستدام في جنوب آسيا كان يقع على عاتقها من خلال إيقاف الجماعات الإرهابية عن مشاريعها.

وصرح مسؤول كبير في البيت الأبيض لموقع "برس تراست أوف إنديا PTI هذا الأسبوع، بأن: "ما تبحث عنه الولايات المتحدة حقًا في باكستان هو الاعتقالات والملاحقات القضائية وعدم السماح لهذه الجماعات بالعمل والتحرك بحرية، والحصول على الأسلحة، والعبور إلى الهند، وتنفيذ الهجمات".

وأكد المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أن الولايات المتحدة تبحث عن خطوات مستديمة لا رجعة فيها لإنهاء عملياتها.

وقال مسؤول البيت الأبيض، ردًا على سؤال حول تقييم الولايات المتحدة للتوتر الهندي الباكستاني: "إلى أن تتوقف هذه المجموعات عن العمل، سيكون من الصعب للغاية على الهند وباكستان تحقيق سلام مستدام. لذلك فإن المسؤولية تقع على عاتق باكستان للتأكد من أنها تتخذ إجراءات صارمة ضد هذه الجماعات".

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وأضاف مسؤول كبير في وزارة الخارجية، أنه في أعقاب الهجوم الإرهابي في بولواما، شهدت الولايات المتحدة باكستان تتخذ بعض الإجراءات الأولية ضد المنظمات الإرهابية المعينة والمزيد من الخطوات لتعزيز تدابير تمويل مكافحة الإرهاب، موضحًا: "نحن نرحب بتلك الخطوات".

وتابع المسؤول: "لقد اتفقنا دائمًا على ضرورة معالجة الأسباب الكامنة وراء التوترات بين الهند وباكستان، وأن التوتر الأساسي كان دور القوى الإرهابية التي كانت ملاذًا على الأراضي الباكستانية. لذلك نحن بالتأكيد نشجع على تهيئة بيئة تؤدي إلى الحوار".

وصرح مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية للصحفيين الأسبوع الماضي بأن باكستان بحاجة إلى اتخاذ خطوات عملية لإثبات أنها تواجه تمويل الإرهاب والمتطرفين الموجودين على أراضيهم.

وكان قد أرسل خان رسالة ثانية إلى رئيس الوزراء مودي بعد إعادة انتخابه، قائلًا، إن باكستان تريد إجراء محادثات مع الهند لحل جميع الخلافات ، بما في ذلك قضية كشمير.