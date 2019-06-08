كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمير قطر يزور البيت الأبيض يوليو المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن البيت الأبيض، أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سيلتقي بالرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" الشهر المقبل في الوقت الذي تستمر فيه البلاد في تحمل الضغوط الاقتصادية التي دامت عامين.

ووفقا "لفرانس 24"، سيلتقي تميم ترامب في واشنطن يوم 9 يوليو لإجراء محادثات حول التعاون الإقليمي في مجالات السياسة والأمن ومكافحة الإرهاب، وفقًا للإعلان، وسط مسعى أميركي لزيادة الضغط على إيران.

وقال البيت الابيض: "الزيارة ستعتمد على الشراكة الطويلة الامد بين الولايات المتحدة وقطر وتعزز علاقاتنا الاقتصادية والأمنية الكبيرة بالفعل."