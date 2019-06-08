كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البنتاجون يصعد النزاع مع تركيا بشأن شراء الأسلحة من موسكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأصدر وزير الدفاع بالوكالة "باتريك شاناهان" خطابًا أرسله إلى وزير الدفاع التركي، "خولوصي أكار"، يحدد المسار الذي يسلكه البنتاجون لمنع تركيا من المشاركة في برنامج F-35 للمقاتلات.
وتشمل الخطوات وقف تدريب الطيارين الأتراك على الطائرات المقاتلة المتقدمة التي تبدأ في 31 يوليو.
وأوقفت الولايات المتحدة بالفعل تسليم أجزاء من طراز F-35 إلى تركيا، عضو منظمة حلف شمال الأطلسي التي أقامت علاقات وثيقة على نحو متزايد في السنوات الأخيرة مع موسكو.
واشترت تركيا أربع طائرات من طراز F-35، لكن الطائرات لا تزال موجودة في الولايات المتحدة.
وبشكل منفصل، أخبر المسؤولون المراسلون في البنتاجون أنه لن يُسمح لتركيا بالمشاركة في الاجتماعات المقررة مسبقًا بشأن نظام الأسلحة.