كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش الليبي ينتزع مواقع جديدة من ميليشيات طرابلس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الإعلام الحربي التابع للجيش الوطني الليبي، اليوم السبت، إن قوات الجيش تتقدم وتحكم السيطرة على مواقع وتمركزات لميليشيات "الوفاق" بالعاصمة طرابلس، بعد تكبيدها خسائر في الأرواح والعتاد.

وكانت القوات العسكرية في ليبيا، نجحت الخميس، في إسقاط طائرة تركية بدون طيار بالقرب من مطار معيتيقة الدولي جنوب طرابلس، حسبما أورد موقع "بوابة أفريقيا".

ويخوض الجيش منذ أبريل الماضي، اشتباكات مسلحة مع الميليشيات المسلحة المسيطرة على العاصمة طرابلس، والتي أدت إلى سقوط 607 قتلى، بينهم 40 مدنياً، و3261 جريحاً.