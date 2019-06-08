كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عمران خان إلى "مودي": باكستان تريد إجراء محادثات مع الهند والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، في رسالة إلى نظيره الهندي، ناريندرا مودي، إن إسلام أباد تريد إجراء محادثات مع نيودلهي لحل جميع المشاكل القابلة للتوفيق، بما في ذلك قضية كشمير، وذلك بعد يوم من إعلان الهند أنه لن يكون هناك ثنائي اجتماع بين الزعيمين على هامش قمة منظمة شانجهاي للتعاون في بيشكيك.

في رسالة، يوم أمس الجمعة، إلى "مودي"، هنأه فيها على ولايته الثانية كرئيس للوزراء في الهند، قال "خان"، إن المحادثات بين البلدين هي الحل الوحيد لمساعدة شعب البلدين على التغلب على الفقر، وأنه: "من المهم أن نعمل معًا من أجل التنمية الإقليمية"، حسبما ذكر موقع جيو TV.

وأضاف عمران خان، أن باكستان ترغب في حل جميع المشكلات، بما في ذلك قضية كشمير.