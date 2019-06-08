كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 31 مسلحاً خلال عمليات عسكرية في أفغانستان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت وزارة الدفاع الأفغانية، أن قوات الدفاع الوطني والأمن الأفغانية نفذت 78 عملية خاصة في الساعات الـ24 الماضية في أفغانستان، ما أسفر عن مقتل 31 مسلحاً على الأقل وإصابة 17 آخرين، طبقاً لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء، اليوم السبت.

وقالت وزارة الدفاع إن قوات الأمن نفذت أيضاً عشر عمليات مشتركة خلال نفس العمليات أمس الجمعة.

Advertisements

وفي الوقت نفسه، نفذ سلاح الجو 22 غارة جوية و44 طلعة جوية بدعم من القوات المسلحة.

واعتقلت قوات الأمن أيضاً ثلاثة عناصر مسلحة خلال العمليات، حسب وزارة الدفاع.

وأضافت الوزارة أن قوات الأمن نفذت العمليات في أقاليم بغلان، وزابل، وبادغيس، وهلمند، وغور، وقندهار، ووردك، وكابيسا، وهيرات، ونمروز.