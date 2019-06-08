كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الصناعة الفنزويلي: كاركاس تدرس خيارات تعزيز تعاونها مع "روسنفت" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال نائب رئيس فنزويلا للاقتصاد والمالية، ووزير الصناعة الفنزويلي، طارق العيسمي، إن كاراس تدرس جميع الخيارات لتعزيز تعاونها مع شركة روسنفت الروسية، على هامش منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي SPIEF-2019 في روسيا.

وأضاف وزير الصناعة الفنزويلي، أنه لم يعقد اجتماعًا منفصلاً مع مدير شركة روسنفت إيجور سيشين، مشيرًا إلى أنهما التقيا فقط خلال المنتدى.

تتمتع فنزويلا بأكبر احتياطي نفطي مثبت في العالم. وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركة النفط والغاز الفنزويلية PDVSA في أواخر يناير.