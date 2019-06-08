كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مباشر قطر": النظام القطري أنفق 65 مليار على الإرهاب في 5 سنوات.. فيديو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال تقرير بثتة قناة "مباشر قطر"، إن تنظيم الحمدين ينفق مليارات الدولارات على جماعات الإرهاب من أجل تنفيذ أجندته التخريبية التى تستهدف الكثير من البلدان المختلفة، هذا بالإضافة إلى مليارات أخرى يدفع الحمدين إلى الدول الكبرى من أجل شراء صمتهم على دور نظامه التخريبى فى العالم، لكن بين هذا الدعم لجماعات الإرهاب ومحاولة شراء الصمت تعجز الخزانة القطرية عن توفير كل هذه المبالغ الطائلة التى يحتاجها تميم بن حمد من أجل الحفاظ على كرسى العرش.

وتابع تقرير قناة المعارضة القطرية: "تؤكد التقارير الإحصائية أن تنظيم الحمدين أنفق نحو 65 مليار دولار على الجماعات الإرهابية خلال 5 سنوات فقط، هى السنوات الممتدة بين عامى 2010 و2015، وهو ما يفسر بداية استنزاف الخزانة القطرية التى لم تكن قد استردت عافيتها من مهاترات حمد بن خليفة، حتى دخلت فى دائرة استنزاف جديدة مع تولى ابنه تميم بن حمد مقاليد الحكم.

وأكد التقرير أن الأمر لم يقف عند هذا الحد، بل مع افتضاح دور قطر التخريبى ودعمها لجماعات الإرهاب فى مختلف دول العالم، أصبح على كاهل الخزانة القطرية مهمة أخرى، تمثلت فى توفير مليارات الدولارات من أجل تقديمها للدول الكبرى مقابل صمتها عن جرائم النظام القطرى، وعدم اتخاذها مواقف مشابهة لدول الرباعى العربى.