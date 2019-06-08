كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس السريلانكي يعارض حضور التحقيق في هجمات عيد الفصح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت شرطة سريلانكا، إن الرئيس السريلانكي، مايتريبالا سيريسينا، يعارض أن يدلي بشهادته قبل تحقيق برلماني في إخفاقات المخابرات التي سبقت هجمات عيد الفصح الانتحارية التي أودت بحياة أكثر من 250 شخصًا.

وأَافت الشرطة، في بيان، أن الرئيس السريلانكي اجتمع بكبار الضباط مساء الجمعة، وأبلغهم أنه لا يحبذ استدعاء ضباط المخابرات من قبل لجنة برلمانية لمناقشة التفاصيل الحساسة في وجود وسائل الإعلام.

جاء الاجتماع بين "سيريسينا"، الذي يشغل أيضًا منصب وزير الدفاع والشرطة، وكبير ضباط الشرطة، بعد أن أدلى مسؤولو المخابرات والبيروقراطيون السابقون ورئيس الشرطة الوطنية الموقوف بشهادتهم أمام اللجنة ووصفوا أوجه القصور في قطاع الأمن.

ووعد الرئيس السريلانكي بحماية الضباط الذين يرفضون حضور جلسات اللجنة.