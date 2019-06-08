كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انفجارات ضخمة تهز ريف إدلب السوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هزّت انفجارات ضخمة فجر اليوم السبت محافظة إدلب، إثر إطلاق القوات الحكومية صواريخ بعيدة المدى محملة بقنابل عنقودية استهدفت محيط خان السبل وكفر بطيخ في ريف إدلب.

وتشهد محاور في ريف حماة معارك مستعرة بين القوات الحكومية والميليشيات الموالية لها من جهة، والفصائل المسلحة من جهة أخرى، في إطار الهجوم العنيف والمتواصل من قبل النظام على كرناز والحماميات.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، تقدمت الفصائل في بلدة كرناز وسط محاولات متواصلة للسيطرة عليها بشكل كامل فيما تحاول القوات الحكوميى صد الهجوم، بينما تواصل الفصائل إشعال العشرات من الإطارات المطاطية للاستفادة من دخانها الكثيف للتشويش على الطائرات الحربية.

من جهتها، تواصل القوات الحكومية هجومها على محور تل ملح الاستراتيجي بغية استعادته. كما تشهد محاور القتال في ريف حماة عمليات قصف جوي وبري بشكل مكثف.